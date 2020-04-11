Главврач уфимской РКБ Эльза Сыртланова рассказала, почему не ушла в свое время на самоизоляцию

Главврач уфимской РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова объяснила в эфире «Эхо Москвы в Уфе», почему не ушла на самоизоляцию, когда прилетела из-за рубежа. Известно, что она находилась за границей вместе о своей семьей в конце февраля-начале марта.
«Когда я вернулась из поездки вместе с детьми, режим карантина [самоизоляции] еще не был введен. Тем не менее мазки на коронавирус были сданы – тест показал отрицательный результат. И сейчас я тоже сдала анализы вместе со всеми своими коллегами, анализ у меня отрицательный», – заявила руководитель главной республиканской больницы Башкирии.
Напомним, РКБ им. Куватова сейчас находится на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции. У девяти врачей медучреждения подтвердился диагноз COVID-19. Еще 170 пациентов и медиков находятся под наблюдением из-за подозрения на инфекцию.
Напомним, следственный отдел Кировского района Уфы начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram