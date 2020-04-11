Главврач уфимской РКБ Эльза Сыртланова рассказала, почему не ушла в свое время на самоизоляцию

Главврач уфимской РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова объяснила в эфире «Эхо Москвы в Уфе», почему не ушла на самоизоляцию, когда прилетела из-за рубежа. Известно, что она находилась за границей вместе о своей семьей в конце февраля-начале марта.







«Когда я вернулась из поездки вместе с детьми, режим карантина [самоизоляции] еще не был введен. Тем не менее мазки на коронавирус были сданы – тест показал отрицательный результат. И сейчас я тоже сдала анализы вместе со всеми своими коллегами, анализ у меня отрицательный», – заявила руководитель главной республиканской больницы Башкирии.



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Фото: proufu.ru