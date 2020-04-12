Радий Хабиров ознакомился с ситуацией в уфимской РКБ имени Куватова

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г. Куватова в Уфе. Как передает портал Горобзор, визит состоялся 11 апреля.







При посещении больницы Глава республики принял все необходимые меры безопасности. Он побывал в палатах, где лежат пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также пообщался с пациентами, которые получают в РКБ плановое лечение. Радий Хабиров расспросил больных о состоянии их здоровья и пожелал им скорейшего выздоровления.









Напомним, что в настоящее время РКБ имени Г. Куватова закрыта на карантин из-за выявленных там нескольких случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Около тысячи человек, включая врачей, медперсонал и пациентов, должны пробыть там не менее 14 дней до тех пор, пока не будут выполнены все карантинные мероприятия.У всех пациентов и сотрудников больницы были взяты анализы на коронавирус. Многие тесты показали отрицательный результат.В настоящее время в РКБ находятся девять человек с подтвержденным COVID-19, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще 111 человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус. Все они изолированы от остальных пациентов и получают необходимое лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава России.

Радий Хабиров ознакомился с работой медицинского персонала больницы, обсудил с ними наиболее актуальные вопросы. По словам медиков, они обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Для них организовано горячее питание, оборудованы зоны отдыха, оперативно решаются все бытовые вопросы.



Руководитель региона подчеркнул, что республика поддержит врачей и медицинский персонал больницы, в том числе материально.





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Фото: Горобзор