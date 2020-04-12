В Башкирии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом
Число зараженных COVID-19 в Башкирии выросло до 84 человек, за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.
Всего в стране за сутки зарегистрировано 2186 случаев заболевания. Общее число заболевших выросло до 15 770 человек, выздоровели 1 291 пациент, летальных случаев 130.
Кроме того, Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г. Куватова в Уфе. Как передает портал Горобзор, визит состоялся 11 апреля.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
gtrk.tv
Загрузка...
Читайте также
---
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
Здравоохранение
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Здравоохранение
В РКБ Уфы назначили заместителя с опытом работы в медицине катастроф
Здравоохранение
В Мелеузе скончался пациент с положительным тестом на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
Общество / Здравоохранение
В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом