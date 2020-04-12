В Башкирии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Башкирии выросло до 84 человек, за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.







Всего в стране за сутки зарегистрировано 2186 случаев заболевания. Общее число заболевших выросло до 15 770 человек, выздоровели 1 291 пациент, летальных случаев 130.



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