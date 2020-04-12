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В Башкирии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Башкирии выросло до  84 человек, за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.



Всего в стране за сутки зарегистрировано 2186 случаев заболевания. Общее число заболевших выросло до 15 770 человек, выздоровели 1 291 пациент, летальных случаев 130.

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Напомним, в республике один человек скончался от коронавируса, выздоровели семь человек.

Кроме того, Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Республиканскую клиническую больницу имени Г. Куватова в Уфе. Как передает портал Горобзор, визит состоялся 11 апреля.
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Источник: gtrk.tv
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