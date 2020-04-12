В Минздраве Башкирии прокомментировали визит Хабирова в уфимскую РКБ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал подробности о визите Радия Хабирова в Республиканскую клиническую больницу. По его словам, пациенты и персонал больницы положительно восприняли то, что их навестил глава региона.







«Многие были удивлены, увидев Радия Фаритовича. Цель визита — самому объективно убедиться в наличие условий для оказания медицинской помощи, лекарственных препаратов, средств защиты, питании, бытовых условий. Глава республики общался с в том числе пациентами, у которых есть положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию (НКВИ)», — цитирует Максима Забелина агентство «Башинформ».

«Для нас нет «удобных» и «неудобных» врачей, какие бы сигналы от них не исходили — каждый будем проверять. И для того, чтобы не доверять непроверенной информации, распространяемой из вне, личное присутствие, личный разговор с Главой был необходим. Чтобы ни у кого не было ощущения, что больницу с людьми закрыли и всем до них нет никакого дела», — отметила Светлана Кускарбекова.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram