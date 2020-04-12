В Стерлитамаке сотрудников БСК отправили на самоизоляцию
Руководство «Башкирской содовой компании» (БСК), чья организация базируется в Стерлитамаке, отправило домой в самоизоляцию работников цеха № 48 из-за обработки помещения от коронавируса.
Об этом сообщил сотрудник пресс-службы при администрации главы республики Артур Смирнов со ссылкой на заместителя генерального директора по организационной и кадровой политике предприятия.
— Родственники двух работников этого цеха посещали Республиканскую клиническую больницу имени Куватова [в Уфе], но коронавирус не обнаружили ни у них, ни у работников цеха. В производственных и бытовых помещениях цеха организовали дезинфекцию, — рассказал Артур Смирнов.Напомним, число зараженных COVID-19 в Башкирии выросло до 84 человек, за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.
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Источник:
ufa1.ru
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