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В Стерлитамаке сотрудников БСК отправили на самоизоляцию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Стерлитамаке сотрудников БСК отправили на самоизоляцию

Руководство «Башкирской содовой компании» (БСК), чья организация базируется в Стерлитамаке, отправило домой в самоизоляцию работников цеха № 48 из-за обработки помещения от коронавируса.



Об этом сообщил сотрудник пресс-службы при администрации главы республики Артур Смирнов со ссылкой на заместителя генерального директора по организационной и кадровой политике предприятия.

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— Родственники двух работников этого цеха посещали Республиканскую клиническую больницу имени Куватова [в Уфе], но коронавирус не обнаружили ни у них, ни у работников цеха. В производственных и бытовых помещениях цеха организовали дезинфекцию, — рассказал Артур Смирнов.
Напомним, число зараженных COVID-19 в Башкирии выросло до  84 человек, за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

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Источник: ufa1.ru
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