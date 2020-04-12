Медицинские работники Уфы получат 2 тысячи комплектов защитных костюмов и респираторов
По поручению главы Администрации Уфы Ульфата Мустафина муниципалитетом закуплены 2 000 специальных защитных костюмов и респираторов для медработников столицы.
Они уже доставлены в медицинские организации Уфы, задействованные в лечении больных новой коронавирусной инфекцией или же имеющих пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе и в Республиканскую клиническую больницу. Также данными костюмами обеспечены городские поликлиники.похороны скончавшихся от коронавируса. Как рассказали представители ведомств на ежедневном брифинге, уже разработан алгоритм проведения погребений.
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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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