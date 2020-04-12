Ректор медуниверситета рассказал, сколько человек в Башкирии могут заразиться коронавирусом

В Башкирии число зараженных коронавирусной инфекцией может составить 300-400 человек. Об этом на очередном брифинге Минздрава республики рассказал ректор медуниверситета В.Павлов.







Впрочем, он уточнил, что данные цифры лишь приблизительные, так как достоверный прогноз в условиях пандемии представить сложно.

"Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть, она будет короткой, а может и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры".



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