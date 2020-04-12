Ректор медуниверситета рассказал, сколько человек в Башкирии могут заразиться коронавирусом

В Республике последние три дня регистрируется резкий рост числа заболевших. За последние сутки зарегистрировано 84 эпизода заражения коронавирусом, один человек скончался. Отметим, что на стационарном лечении под наблюдением медицинских специалистов находится 236 пациентов.
Валентин Павлов, ректор БГМУ:
"Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть, она будет короткой, а может и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры".