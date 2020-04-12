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Ректор медуниверситета рассказал, сколько человек в Башкирии могут заразиться коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Ректор медуниверситета рассказал, сколько человек в Башкирии могут заразиться коронавирусом

В Башкирии число зараженных коронавирусной инфекцией может составить 300-400 человек. Об этом на очередном брифинге Минздрава республики рассказал ректор медуниверситета В.Павлов.



Впрочем, он уточнил, что данные цифры лишь приблизительные, так как достоверный прогноз в условиях пандемии представить сложно. 

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В Республике последние три дня регистрируется резкий рост числа заболевших. За последние сутки зарегистрировано 84 эпизода заражения коронавирусом, один человек скончался. Отметим, что на стационарном лечении под наблюдением медицинских специалистов находится 236 пациентов. 

Валентин Павлов, ректор БГМУ:
 "Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть, она будет короткой, а может и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры".
Напомним, поликлинику Раевской ЦРБ закрыли на карантин по коронавирусу, здесь у жителя Альшеевского района республики подтвердился коронавирус, сообщил Венер Изякаев, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии. 

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Источник: bash.news
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