Медицинские работники уфимской РКБ получат выплаты за работу во время карантина

— Сотрудникам больницы предложили подписать согласие на исполнение своих обязанностей в условиях карантина, а также дополнительное соглашение к трудовому договору. Но у них возникли сомнения насчет документа, поскольку в нем не прописали конкретные условия, например, режим труда, оплату сверхурочной работы. В этом случае работники обратились в профсоюзный комитет. Специалисты проанализировали все предоставленные работодателем документы, — отметила Ольга Сошникова.
По словам председателя республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Башкирии Рауля Халфина, в результате переговоров с участием Минздрава республики они нашли решение:
— В дополнительных соглашениях с работниками пропишут условия: какие выплаты они получат, сколько часов отработают. Теперь это абсолютно прозрачный документ, который устраивает коллектив. На примере этой больницы необходимо выработать единый подход в части нормирования и оплаты труда работников при карантине в целом для всей отрасли.