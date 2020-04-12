Медицинские работники уфимской РКБ получат выплаты за работу во время карантина

Медицинский персонал уфимской Республиканской больницы имени Куватова (РКБ) заключил трудовое соглашение с руководством, по которому получит выплаты за работу на карантине.







Об этом сегодня, 12 апреля, рассказала специалист по СМИ профсоюза работников здравоохранения Башкирии Ольга Сошникова.

— Сотрудникам больницы предложили подписать согласие на исполнение своих обязанностей в условиях карантина, а также дополнительное соглашение к трудовому договору. Но у них возникли сомнения насчет документа, поскольку в нем не прописали конкретные условия, например, режим труда, оплату сверхурочной работы. В этом случае работники обратились в профсоюзный комитет. Специалисты проанализировали все предоставленные работодателем документы, — отметила Ольга Сошникова.

— В дополнительных соглашениях с работниками пропишут условия: какие выплаты они получат, сколько часов отработают. Теперь это абсолютно прозрачный документ, который устраивает коллектив. На примере этой больницы необходимо выработать единый подход в части нормирования и оплаты труда работников при карантине в целом для всей отрасли.



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