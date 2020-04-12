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Медицинские работники уфимской РКБ получат выплаты за работу во время карантина

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Медицинские работники уфимской РКБ получат выплаты за работу во время карантина

Медицинский персонал уфимской Республиканской больницы имени Куватова (РКБ) заключил трудовое соглашение с руководством, по которому получит выплаты за работу на карантине.



Об этом сегодня, 12 апреля, рассказала специалист по СМИ профсоюза работников здравоохранения Башкирии Ольга Сошникова.

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— Сотрудникам больницы предложили подписать согласие на исполнение своих обязанностей в условиях карантина, а также дополнительное соглашение к трудовому договору. Но у них возникли сомнения насчет документа, поскольку в нем не прописали конкретные условия, например, режим труда, оплату сверхурочной работы. В этом случае работники обратились в профсоюзный комитет. Специалисты проанализировали все предоставленные работодателем документы, — отметила Ольга Сошникова.
По словам председателя республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Башкирии Рауля Халфина, в результате переговоров с участием Минздрава республики они нашли решение:
— В дополнительных соглашениях с работниками пропишут условия: какие выплаты они получат, сколько часов отработают. Теперь это абсолютно прозрачный документ, который устраивает коллектив. На примере этой больницы необходимо выработать единый подход в части нормирования и оплаты труда работников при карантине в целом для всей отрасли.
Напомним также, что по поручению главы Администрации Уфы Ульфата Мустафина муниципалитетом закуплены 2 000 специальных защитных костюмов  и респираторов для медработников столицы.

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Источник: ufa1.ru
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