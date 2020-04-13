Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила юриста Тимура Уразметова во лжи

Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила сына заведующей отделением ревматологии Риммы Камаловой во лжи.







Напомним, что это единственный врач больницы, которая рассказала всё как есть. По словам руководителя медучреждения, юрист Тимур Уразметов дезинформирует общество, защищая интересы врачей так, как ему выгодно. Медик опубликовала пост негодования в своем личном профиле сегодня, 13 апреля. В нем Сыртланова заверила горожан, что она остается на посту главврача и покидать его вовсе не собирается. Более того, женщина пожаловалась на то, что вместо борьбы с коронавирусом ей приходится бороться с общественным мнением.

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