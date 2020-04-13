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Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила юриста Тимура Уразметова во лжи

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила юриста Тимура Уразметова во лжи

Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова обвинила сына заведующей отделением ревматологии Риммы Камаловой во лжи.



Напомним, что это единственный врач больницы, которая рассказала всё как есть. По словам руководителя медучреждения, юрист Тимур Уразметов дезинформирует общество, защищая интересы врачей так, как ему выгодно. Медик опубликовала пост негодования в своем личном профиле сегодня, 13 апреля. В нем Сыртланова заверила горожан, что она остается на посту главврача и покидать его вовсе не собирается. Более того, женщина пожаловалась на то, что вместо борьбы с коронавирусом ей приходится бороться с общественным мнением.

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— На сегодняшний день ни один врач не написал жалобу в прокуратуру РФ или РБ. Нет ни одного заявления от врача, что он готов покинуть свой пост и свою работу. Это говорит о мудрости и единстве нашего общества. На сегодняшний день граждане владеют общей информацией, искусственно созданной кругом лиц, которым это выгодно. В связи с тем, что мы столкнулись с рядом проблем, возникших по причине вируса COVID-19, к которому ни одна страна в мире не была готова, в том числе и наша, мне непонятно, почему именно мы — РКБ, которая на протяжении долгого времени, спасая граждан по всей Республике Башкортостан, — в итоге стали крайними. Мы врачи, должны лечить людей, а не убегать от проблемы, — заявила Эльза Сыртланова. — Я продолжаю руководить клинической больницей, и не просто руководить, а оставляю в ней всю душу и сердце!
Главврач возмутилась желанием некоторых сотрудников медучреждения выйти скорее из четырех стен, сославшись на указ о самоизоляции, который един для всех. В свою очередь медик призналась, что сама была недавно за границей, но было это еще до 30 марта. Как уверяет Эльза Сыртланова, анализ на коронавирус оказался отрицательным, а уходить на двухнедельный карантин тогда еще было необязательно.

Напомним, в Уфимском РКБ коронавирус подтвердился у 52 пациентов 
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Источник: ufa1.ru
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