В Уфе на карантин по коронавирусу закрыли больницу №21

В Уфе на выписку и прием пациентов закрыта больница №21, информацию подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения.







Сообщается, что решение о карантине связано с тем, что у пациента с острой хирургической патологией были обнаружены признаки внебольничной пневмонии.

«Речь идет не о жестком карантине, как в РКБ. Больница закрыта для проведения санэпидмероприятий. Поликлиника работает в штатном режиме», – пояснили в ведомстве.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram