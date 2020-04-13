В Уфе на карантин по коронавирусу закрыли больницу №21
В Уфе на выписку и прием пациентов закрыта больница №21, информацию подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения.
Сообщается, что решение о карантине связано с тем, что у пациента с острой хирургической патологией были обнаружены признаки внебольничной пневмонии.
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«Речь идет не о жестком карантине, как в РКБ. Больница закрыта для проведения санэпидмероприятий. Поликлиника работает в штатном режиме», – пояснили в ведомстве.Известно также, что пациенту с подозрением на коронавирус был сделан пока один тест, его результаты назвали в министерстве сомнительными.
Напомним, главный врач РКБ Эльза Сыртланова отчиталась об увеличении количества заболевших коронавирусом в больнице.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщал, что на карантин в Башкирии закрыты шесть больниц – это РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, Клиническая больница №1 Стерлитамака, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат», – сообщил Изикаев.
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Источник:
gorobzor.ru
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