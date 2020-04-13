Врач уфимской РКБ Римма Камалова рассказала о пациенте, который скончался от коронавируса

Заведующая отделением ревматологии РКБ имени Куватова Римма Камалова рассказала о пациенте, который скончался от коронавируса. По словам врача, 43-летний мужчина из Дюртюлей приехал на плановое лечение системного васкулита.







Медики с большим трудом вытащили мужчину из тяжелого состояния, но уже в здравнице он подхватил китайскую инфекцию. Вирус оказался сильнее, и пациент скончался в минувшую субботу, 11 апреля. Римма Камалова обратилась к главврачу РКБ Эльзе Сыртлановой с недоумением сегодня, 13 апреля, под ее постом в соцсетях.

— Эльза Раифовна! Меня не перестает удивлять Ваше непонимание возникшей ситуации. Да, во всем мире идет пандемия, и, зная об этом, Вы и Ваши подчиненные, не исключаю и себя, допустили развитие такой ситуации в нашей республике. Именно так 11 апреля умер наш пациент. Мы достигли ремиссии, он приехал на лечение и заразился коронавирусом, и вот что произошло. Как говорить об этом с его родными? — обратилась Римма Камалова к руководителю.

— Я тоже мать и даже бабушка и врач с 40-летним стажем. У меня хватило мужества высказать свою гражданскую позицию, потому что это я смотрю в глаза моим пациентам, коллегам, соратникам. Я горжусь, что вырастила таких детей. Как Вы пишете, некий юрист Тимур Уразметов — это мой сын. И его реакция на случившееся абсолютно адекватная, он защищает свою маму, т. е. меня, моих друзей. Мы все заболели, сейчас в отделении нет врачей. Мы тоже все лежим, лечимся и в то же время помогаем нашим пациентам. Да, сейчас в больнице многое появилось, но это только сейчас. Где Вы были раньше, что Вы продолжаете творить? — пишет врач РКБ.

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