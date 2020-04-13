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"Мама долго держалась": врач уфимской РКБ Римма Камалова, слегла с температурой

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
"Мама долго держалась": врач уфимской РКБ Римма Камалова, слегла с температурой

Заведующая отделением ревматологии Республиканской клинической больницы Римма Камалова  слегла с подозрением на коронавирус. Тимур Уразметов, сын врача, которая открыто заявляла о нарушениях руководства больницы, сообщил об этом изданию «Медиакорсеть».



«Мама долго держалась и даже отказывалась делать компьютерную томографию, когда появились признаки болезни. Но теперь слегла с температурой – 38 градусов. Видимо, вирус добрался и до нее», - цитируют собеседника журналисты.

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ообщается также, что в отделении, которым заведует Римма Камалова, пневмонию выявили  у 20 с лишним пациентов.

Ранее врач, которую пользователи интернета окрестили героической, передавала, что в РКБ огромное число заболевших сотрудников и пациентов.
«Из 41 пациента, которые находятся у нас в данный момент в отделении, 23 инфицированных, у 13 – подтверждена пневмония на КТ. И каждые полчаса у пациентов появляется температура», – сообщала ранее Камалова. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Римма Камалова / Facebook.com
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