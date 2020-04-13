"Мама долго держалась": врач уфимской РКБ Римма Камалова, слегла с температурой

Заведующая отделением ревматологии Республиканской клинической больницы Римма Камалова слегла с подозрением на коронавирус. Тимур Уразметов, сын врача, которая открыто заявляла о нарушениях руководства больницы, сообщил об этом изданию «Медиакорсеть».







«Мама долго держалась и даже отказывалась делать компьютерную томографию, когда появились признаки болезни. Но теперь слегла с температурой – 38 градусов. Видимо, вирус добрался и до нее», - цитируют собеседника журналисты.

«Из 41 пациента, которые находятся у нас в данный момент в отделении, 23 инфицированных, у 13 – подтверждена пневмония на КТ. И каждые полчаса у пациентов появляется температура», – сообщала ранее Камалова.



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Фото: Римма Камалова / Facebook.com

ообщается также, что в отделении, которым заведует Римма Камалова, пневмонию выявили у 20 с лишним пациентов.Ранее врач, которую пользователи интернета окрестили героической, передавала, что в РКБ огромное число заболевших сотрудников и пациентов.