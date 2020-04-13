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В Башкирии у 5 пациентов онкодиспансера подозревают коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии у 5 пациентов онкодиспансера подозревают коронавирус

У пяти пациентов республиканского онкодиспансера обнаружились признаки вирусной пневмонии. Вследствие чего, из медучереждения на изоляцию было переведено 95 человек. Их отправили в кожно-венерологический диспансер, как сообщает proufu.ru.



Главврач онкодиспансера Адель Измайлов рассказал, что пять пациентов, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию были отправлены в городскую больницу №8. Им нужен уход и наблюдение.

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Рядом с ними постоянно находится специалист из онкодиспансера. Люди, которые общались с заболевшими, переведены в кожно-венерологический диспансер. Для всех пациентов был проведен тест на наличие коронавируса. Результаты еще неизвестны.
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Источник: proural.info
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