В Башкирии создадут медицинский штаб по коронавирусу

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил создать медицинский штаб по коронавирусной инфекции.







В него будут входить главные врачи больниц, на базе которых появляются койки для инфекционных больных и там, где объявлен карантин. Еженедельно они будут докладывать информацию о складывающейся ситуации в их учреждениях.

«Мне нужно, чтобы я получал информацию из первых уст. Это будет нечто вроде здравчаса, но посвящённое этой проблеме и ситуации. И главврачи будут докладывать информацию по койкам, помещениям, аппаратам ИВЛ и врачам. Будем бороться за каждого», — заявил Радий Хабиров.



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