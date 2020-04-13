В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о ситуации с больными коронавирусной инфекцией в Республиканской клинической больнице.
По его словам, в больнице, где с 6 апреля объявлен карантин, в настоящий момент, на 13 апреля, находятся 604 пациента и 615 сотрудников. Он отметил, что число заболевших в медицинском учреждении – 40. Из них 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – из числа персонала.
Напомним, что ранее главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщала, что на сегодняшний день в РКБ работают порядка 700 медицинских работников и столько же там пациентов. Среди больных у 130 пневмония, 6 из них в реанимации, у 52 подтвержденный анализ на коронавирус, то есть у 40 процентов.
В Башкирии за минувшие сутки снова зарегистрирован рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. Сообщается, что обнаружено 23 новых случая инфицирования. Таким образом, в настоящий момент в республике официально зарегистрировано 107 случаев заболевания. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram