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В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о ситуации с больными коронавирусной инфекцией в Республиканской клинической больнице.



По его словам, в больнице, где с 6 апреля объявлен карантин, в настоящий момент, на 13 апреля, находятся 604 пациента  и 615 сотрудников. Он отметил, что число заболевших в медицинском учреждении – 40. Из них 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – из числа персонала. 

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Напомним, что ранее главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщала, что на сегодняшний день в РКБ работают порядка 700 медицинских работников и столько же там пациентов. Среди больных у 130 пневмония, 6 из них в реанимации, у 52 подтвержденный анализ на коронавирус, то есть у 40 процентов.

В Башкирии за минувшие сутки снова зарегистрирован рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. Сообщается, что обнаружено 23 новых случая инфицирования. Таким образом, в настоящий момент в республике официально зарегистрировано 107 случаев заболевания.
 
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Источник: gorobzor.ru
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