В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о ситуации с больными коронавирусной инфекцией в Республиканской клинической больнице.







По его словам, в больнице, где с 6 апреля объявлен карантин, в настоящий момент, на 13 апреля, находятся 604 пациента и 615 сотрудников. Он отметил, что число заболевших в медицинском учреждении – 40. Из них 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – из числа персонала.



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