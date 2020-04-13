Хабиров предложил показывать жизнь сотрудников и пациентов РКБ изнутри

Глава региона Радий Хабиров предложил министру здравоохранения Максиму Забелину показывать жизнь РКБ имени Куватова изнутри сегодня, 13 апреля.







Чиновник хочет показать жителям республики пациентов, находящих в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Таким образом он надеется, что горожане поймут, к чему приведет в конечном итоге нарушение самоизоляции.

— Довольно сложно они там живут. Людям нужно показывать, они ухмыляются, ходят, им надо показать, как страдают люди, которые находятся на ИВЛ. Это очень страшное зрелище, спасибо врачам, — предложил Радий Хабиров.

— Усилили административную команду. Перевели туда двух главных врачей из Белорецка и филиала Стерлитамака, — добавил министр здравоохранения.

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В свою очередь, Забелин сообщил, что в больнице всё под контролем, туда даже отправили «подкрепление» для борьбы с коронавирусом. Или вовсе не с ним.