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Хабиров предложил показывать жизнь сотрудников и пациентов РКБ изнутри

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров предложил показывать жизнь сотрудников и пациентов РКБ изнутри

Глава региона Радий Хабиров предложил министру здравоохранения Максиму Забелину показывать жизнь РКБ имени Куватова изнутри сегодня, 13 апреля.



Чиновник хочет показать жителям республики пациентов, находящих в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Таким образом он надеется, что горожане поймут, к чему приведет в конечном итоге нарушение самоизоляции.

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— Довольно сложно они там живут. Людям нужно показывать, они ухмыляются, ходят, им надо показать, как страдают люди, которые находятся на ИВЛ. Это очень страшное зрелище, спасибо врачам, — предложил Радий Хабиров.
В свою очередь, Забелин сообщил, что в больнице всё под контролем, туда даже отправили «подкрепление» для борьбы с коронавирусом. Или вовсе не с ним.
— Усилили административную команду. Перевели туда двух главных врачей из Белорецка и филиала Стерлитамака, — добавил министр здравоохранения.
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Источник: ufa1.ru
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