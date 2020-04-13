В Башкирии центр «Аллоплант» перепрофилируют в изолятор по коронавирусной инфекции

Всероссийский центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант» перепрофилируют в изолятор по коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врач медучреждения Алексей Савельев на личной странице в соцсети, сегодня, 13 апреля.







В больницу к офтальмологам переведут врачей и пациентов из закрытой на карантин РКБ:

— Ни одного защитного комплекта, ни одно аппарата ИВЛ у нас нет. «Работайте с тем, что есть» — дали понять гендиректору в республиканском минздраве. То есть, это даже не русская рулетка — на самоизоляции они могли бы и так дождаться симптомов и вызвать спецбригаду, а так они гарантировано перезаражают персонал. Нас перевели на удаленку, собрали первых добровольцев — врачей, сестер и санитарок, — пишет на своей личной странице Алексей.

Напомним, министр здравоохранения РБ Максим Забелин

сообщил о ситуации с больными коронавирусной инфекцией

в Республиканской клинической больнице.

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Фото: alloplant.ru

Как рассказал врач, персонал, который останется работать в изоляторе, две недели проведет с прибывшими из РКБ, а затем еще две недели будут оставаться в центре на карантине. Мужчина называет такой ход правительства — бессмысленной имитацией борьбы с вирусом.