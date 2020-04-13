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Максим Забелин попросил врачей быть мужественными

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Максим Забелин попросил врачей быть мужественными

Сегодня, 13 апреля, глава Минздрава Башкирии обратился к врачам в социальных сетях в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе.



Максим Забелин попросил врачей быть мужественными, готовым к работе и набираться сил, если есть такая возможность. Отдельно главный врач республики обратил внимание на «коллективы больниц, у которых есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий». Им он посоветовал брать пример с военных медиков, которые, по его мнению, не пишут жалоб, не оспаривает решения командиров, не поддаются панике  и не рыдают в социальные сети.

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«Четвертое, к тем коллективам больниц, у которых есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий. Я хочу провести параллель с военными медиками. Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу - не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соц. сети с просьбой спасти и не поддаются панике. Так сражения нам не выиграть! Так вот, прошу вас не забывать какую профессию мы выбрали. Мы с вами пришли в медицину и сейчас находимся на передовой! Давайте брать пример с тех, кто достойно выполняет свой долг. Поверьте, им тоже страшно. Но они профессионально выполняют свою работу», — говорится в послании Максима Забелина.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ufatoday.ru
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