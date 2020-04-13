В Башкирии фиксируют массовое нашествие клещей

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, по состоянию на 13 апреля у 44 человек были взяты анализы. По сравнению с прошлогодними показателями, это на 16 пациентов больше. Отмечается, что в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Туймазах и других городах республики проводится прием жителей и лабораторные исследования.
Специалисты рекомендуют соблюдать правила поведения на территории, где могут обитать клещи, в том числе носить закрытую одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для обработки открытых частей тела. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram