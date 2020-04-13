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В Башкирии фиксируют массовое нашествие клещей

Рубрика: Общество / Здравоохранение
В Башкирии фиксируют массовое нашествие клещей

Жители Башкирии стали чаще обращаться к врачам после укусов клещей.

Клещи и меры предосторожности

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Клещи и меры предосторожности
По данным Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, по состоянию на 13 апреля у 44 человек были взяты анализы. По сравнению с прошлогодними показателями, это на 16 пациентов больше.  Отмечается, что в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Туймазах и других городах республики проводится прием жителей и лабораторные исследования.

Специалисты рекомендуют соблюдать правила поведения на территории, где могут обитать клещи, в том числе носить закрытую одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для обработки открытых частей тела.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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