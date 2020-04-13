В Стерлитамаке клиническую больницу № 1 хотят отдать под COVID-госпиталь

В городе Стерлитамаке клиническую больницу № 1 хотят отдать под резервный инфекционный госпиталь для пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом на ежедневном брифинге сегодня рассказала заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.





По ее словам, на сегодняшний день в данной больнице отслеживается та же ситуация, что и в больнице №21 города Уфы. Исключением является лишь то, что карантин в стерлитамакском медучреждении, согласно постановлению санитарного врача, будет продлен на две недели. А из этого следует, что медперсонал будет вынужден работать и жить в больнице до конца месяца.



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