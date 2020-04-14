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Максим Забелин пожаловался на ботов, которые оставляют негативные комментарии на его странице в соцсети

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Максим Забелин пожаловался на ботов, которые оставляют негативные комментарии на его странице в соцсети

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей личной странице в «Инстаграм» рассказал о действиях фейковых аккаунтов.



Так, по словам чиновника, после мониторинга выявлена доля ботов, которые оставляют негативные комментарии и распространяют недостоверную информацию. Действия фейковых аккаунтов отныне под запретом на странице Максима Забелина –  они будут заблокированы, а комментарии с матом и агрессией удалены. 

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«Был проведен мониторинг комментариев на последних постах и выявлена доля ботов, то есть специально заказанных или созданных аккаунтов – без имен, аватарок, постов и закрытых – сделанных специально для публикации негативного контента или распространения возможной недостоверной информации. Данные аккаунты сейчас и впредь будут блокироваться, а комментарии удаляться. И также комментарии с нецензурной лексикой и прямой агрессией. Благодарю за понимание!» — рассказал Максим Забелин.

Напомним, 13 апреля Максим Забелин обратился к врачам с важной просьбой.
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Источник: gorobzor.ru
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