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В Башкирию поступило более 1,5 млн медицинских масок

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирию поступило более 1,5 млн медицинских масок

Министерство промышленности и энергетики Башкирии оповестило о поступлении новой партии медицинских масок. В ГУП «Башфармация» поступило около 1,6 миллиона индивидуальных средств защиты. В аптеки будет направлено 910 тысяч масок.



Сообщается, что медицинские маски можно будет найти в «Госаптеках». С 18 марта по 12 апреля собственное производство Башкирии сшило более 1,5 миллиона масок. На данный момент продолжает активное производство индивидуальных средств защиты.

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Наиболее эффективными считаются одноразовые маски из синтетических тканей. Однако многоразовые маски можно обрабатывать, стирать, пропаривать утюгом, а потом снова использовать, что делает такой способ защиты более экономичным. Специалисты рекомендуют носить защитные маски только при контакте с людьми в общественных местах.
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Источник: bash.news
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