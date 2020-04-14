В Башкирию поступило более 1,5 млн медицинских масок

Министерство промышленности и энергетики Башкирии оповестило о поступлении новой партии медицинских масок. В ГУП «Башфармация» поступило около 1,6 миллиона индивидуальных средств защиты. В аптеки будет направлено 910 тысяч масок.







Сообщается, что медицинские маски можно будет найти в «Госаптеках». С 18 марта по 12 апреля собственное производство Башкирии сшило более 1,5 миллиона масок. На данный момент продолжает активное производство индивидуальных средств защиты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Наиболее эффективными считаются одноразовые маски из синтетических тканей. Однако многоразовые маски можно обрабатывать, стирать, пропаривать утюгом, а потом снова использовать, что делает такой способ защиты более экономичным. Специалисты рекомендуют носить защитные маски только при контакте с людьми в общественных местах.