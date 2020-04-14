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У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

У руководителя администрации Советского района Уфы Рустэма Рахматуллина подозревают коронавирусную инфекции. Об этом ГорОбзор.ру стало известно от собственного источника. У чиновника взяли анализы, результаты тестов будут известны только завтра, 14 апреля.



Отмечается, что 11 апреля Рустэм Рахматуллин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и появилась простуда. Чиновник ушел на больничный. Весь контактный список Рахматуллина уже выявлен – все они находятся на самоизоляции и переведены на удаленный режим работы.

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«Администрация Советского района города Уфы перешла на удаленный режим работы. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности дистанционно, соблюдая режим самоизоляции по месту проживания. Приняты все предписываемые санитарно-профилактические меры. В здании администрации района, во всех кабинетах и помещениях, а также на прилегающей территории произведена дезинфекционная обработка», — отметили в мэрии столицы.
Напомним, в Башкирии 13 апреля выявлено 23 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество больных достигло 107 человек. Из этого числа 40 больных с РКБ имени Куватова, где 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – из числа персонала. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГорОбзор.ру
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