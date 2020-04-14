У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

У руководителя администрации Советского района Уфы Рустэма Рахматуллина подозревают коронавирусную инфекции. Об этом ГорОбзор.ру стало известно от собственного источника. У чиновника взяли анализы, результаты тестов будут известны только завтра, 14 апреля.







Отмечается, что 11 апреля Рустэм Рахматуллин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и появилась простуда. Чиновник ушел на больничный. Весь контактный список Рахматуллина уже выявлен – все они находятся на самоизоляции и переведены на удаленный режим работы.

«Администрация Советского района города Уфы перешла на удаленный режим работы. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности дистанционно, соблюдая режим самоизоляции по месту проживания. Приняты все предписываемые санитарно-профилактические меры. В здании администрации района, во всех кабинетах и помещениях, а также на прилегающей территории произведена дезинфекционная обработка», — отметили в мэрии столицы.



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Фото: ГорОбзор.ру