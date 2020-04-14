Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предположил, что новый тип коронавирусной инфекции в десять раз опаснее вируса свиного гриппа.







"COVID-19 стремительно распространяющийся по всему миру, в 10 раз опаснее гриппа 2009 года", - сообщает со ссылкой на специалиста ВОЗ издание The Independent. Эксперт уточнил, что в период с 2009 по 2010 годы свиной грипп подхватили порядка 1,6 млн человек.

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