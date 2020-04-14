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Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Эксперты ВОЗ рассказали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предположил, что новый тип коронавирусной инфекции в десять раз опаснее вируса свиного гриппа.



"COVID-19 стремительно распространяющийся по всему миру, в 10 раз опаснее гриппа 2009 года", - сообщает со ссылкой на специалиста ВОЗ издание The Independent. Эксперт уточнил, что в период с 2009 по 2010 годы свиной грипп подхватили порядка 1,6 млн человек.

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Кроме того, Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что затормозить распространение коронавирусной инфекции можно соблюдая режим самоизоляции, отслеживая и выявляя ранние случаи заражения.

Напомним, Министерство промышленности и энергетики Башкирии оповестило о поступлении новой партии медицинских масок. В ГУП «Башфармация» поступило около 1,6 миллиона индивидуальных средств защиты. В аптеки будет направлено 910 тысяч масок.
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