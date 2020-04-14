Медперсонал РКБ имени Куватова переходит на вахтовый метод работы

Медицинский персонал РКБ имени Куватова переходит на вахтовый метод работы. Надбавка за работу в таком режиме составит 15 процентов.







Об этом, 14 апреля, на ежедневном брифинге Минздрава Башкирии сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова. Исходя из нормы, за 2 недели каждый сотрудник отработает 160 часов.

- За две недели врач отработает 160 часов, и следующие две недели будут выходными. Или если он отработает 120 часов, то выходные будут пропорциональны отработанному времени, и это позволит им восстановиться, - рассказала И. Кононва.

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