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Общее число заболевших коронавирусом в РКБ составило 66 человек

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Общее число заболевших коронавирусом в РКБ составило 66 человек

Количество врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе (РКБ), инфицированных новым коронавирусом COVID-19, за сутки увеличилось на 14 человек.



За день вирус подтвержден у восьми сотрудников РКБ и шести пациентов, сообщил на брифинге глава минздрава республики Максим Забелин, констатировав, что можно говорить о том, что «сотрудники перешли в разряд пациентов».

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Вчера главврач РКБ Эльза Сыртланова сообщала, что в больнице инфицировано 52 человека. Таким образом к сегодняшнему дню количество заразившихся вирусом выросло до 66 человек. В середине прошлой недели предварительно положительный результат на коронавирус был у 170 сотрудников и пациентов РКБ, но на тот момент исследования еще продолжались: пробы взяты у 1200 сотрудников и пациентов, находящихся с 6 апреля на карантине, у сотрудников, которые были самоизолированы, а кроме того, у всех, кто проходил лечение в РКБ с февраля текущего года и у контактных лиц. Глава Башкирии Радий Хабиров оценивал численность очага заражения в РКБ в несколько тысяч человек.

Всего в республике установлено 129 случаев заражения коронавирусом: рост за сутки составил 22 человека, три пациента с этим диагнозом умерли.

РКБ имени Куватова в Уфе стала крупным очагом распространения коронавируса, который перенесся в том числе на больницы в других муниципалитетах республики.
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Источник: www.kommersant.ru
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