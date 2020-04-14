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В Башкирии двое людей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
В Башкирии двое людей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией в Башкирии.



Как сообщили в оперштабе, двое людей находятся в тяжелом состоянии. Один из них находится в Демской больнице, другой – в Белебеевской. У всех остальных пациентов состояние средней тяжести. В инфекционной больнице находятся 45 человек. Остальные получают лечение в РКБ имени Куватова, Демской больнице, в городах Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Сибай, Стерлитамак, Белебей. Пациенты также есть в Бирской ЦРБ, Буздякской, Дюртюлинской, Исянгуловской, Туймазинской.

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Всего с выздоровлением выписано 9 человек. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики остаются 235 человек, из них 11 детей.

Напомним, количество врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе (РКБ), инфицированных новым коронавирусом COVID-19, за сутки увеличилось на 14 человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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