В Башкирии двое людей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией в Башкирии.







Как сообщили в оперштабе, двое людей находятся в тяжелом состоянии. Один из них находится в Демской больнице, другой – в Белебеевской. У всех остальных пациентов состояние средней тяжести. В инфекционной больнице находятся 45 человек. Остальные получают лечение в РКБ имени Куватова, Демской больнице, в городах Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Сибай, Стерлитамак, Белебей. Пациенты также есть в Бирской ЦРБ, Буздякской, Дюртюлинской, Исянгуловской, Туймазинской.



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