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В Бирске на карантин по коронавирусу закрыли терапевтический и хирургический корпусы

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Бирске на карантин по коронавирусу закрыли терапевтический и хирургический корпусы

Два корпуса бирской центральной районной больницы закрыли на карантин из-за супружеской пары, у которой врачи выявили признаки коронавируса. Об этом рассказала пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова сегодня, 14 апреля.



— На карантин закрыли терапевтический и хирургический корпусы. В больнице остаются 104 работника и 75 пациентов. У всех тех, кто мог контактировать с лицами с подозрением на коронавирус, взяли мазки. На сегодняшний день ни у одного человека не подтвердился этот диагноз. Все, кто на карантине, обеспечен всем необходимым, — отметили в профсоюзе.

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Помимо местных чиновников и профсоюза помощь запертым на карантине оказали и предприниматели, со слов Ольги Сошниковой:
— Один день сотрудников инфекционного госпиталя и карантинных отделений кормил ресторан «Аврора», в швейном цехе специально пошили и передали больнице маски и медицинскую одежду, другие обеспечили средствами индивидуальной защиты. Руководители предприятий, предприниматели, просто неравнодушные горожане постоянно звонят, спрашивают, чем помочь. В штатном режиме работает диагностический центр, детская и взрослая поликлиники при больнице.
Напомним, в Башкирии двое людей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии 
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Источник: ufa1.ru
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