В Башкирии в оперштабе по коронавирусу рассказали, почему запрещены пробежки и прогулки в парках

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции дали разъяснения по поводу некоторых мер самоизоляции.



Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в башкирской столице вновь прогнозируют теплую погоду, в связи с чем власти опасаются, что многие граждане могут пренебречь правилами самоизоляции.







«Если мы разрешим парки - они наполнятся радостным гвалтом молодежи, коронавируса среди нас с вами уже полно. Молодежь в 80% случаях ее не заметит и понесет домой, к старикам. И старики начнут умирать человек по 200 в день», - об этом заявил член башкирского оперштаба по противодействию коронавируса, куратор госСМИ республики Ростислав Мурзагулов.

«Я сам люблю бегать и хочу бегать. И в футбол играть. Но потный молодой бегун, который по дороге потрогает в подъезде кучу всего, в лифте, в ларьке с водой, да много где еще - это идеальный разносчик», - считает Ростислав Мурзагулов.

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Фото: m.2gis.ru