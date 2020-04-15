Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии в оперштабе по коронавирусу рассказали, почему запрещены пробежки и прогулки в парках

В Башкирии в оперштабе по коронавирусу рассказали, почему запрещены пробежки и прогулки в парках

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии в оперштабе по коронавирусу рассказали, почему запрещены пробежки и прогулки в парках

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции дали разъяснения по поводу некоторых мер самоизоляции.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в башкирской столице вновь прогнозируют теплую погоду, в связи с чем власти опасаются, что многие граждане могут пренебречь правилами самоизоляции.



«Если мы разрешим парки - они наполнятся радостным гвалтом молодежи, коронавируса среди нас с вами уже полно. Молодежь в 80% случаях ее не заметит и понесет домой, к старикам. И старики начнут умирать человек по 200 в день», - об этом заявил член башкирского оперштаба по противодействию коронавируса, куратор госСМИ республики Ростислав Мурзагулов.

В Башкирии на 6 пациентов с коронавирусом приходится 8 человек медперсонала

Читайте также:

В Башкирии на 6 пациентов с коронавирусом приходится 8 человек медперсонала
Кроме того, он также прокомментировал одно из рекомендаций, касающихся одиночных пробежек на улице.
«Я сам люблю бегать и хочу бегать. И в футбол играть. Но потный молодой бегун, который по дороге потрогает в подъезде кучу всего, в лифте, в ларьке с водой, да много где еще - это идеальный разносчик», - считает Ростислав Мурзагулов.
Напомним, что за последние сутки в Башкирии скончались двое человек с коронавирусной инфекцией. Общее число больных в республике увеличилось до 129 человек. В регионе продлен режим жесткой самоизоляции.

Напомним, Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: mkset.ru
Фото: m.2gis.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии салонам красоты разрешат работать в период самоизоляции
Экономика
В Башкирии салонам красоты разрешат работать в период самоизоляции
Какие ограничение ввел сегодня Радий Хабиров в связи с угрозой распространения коронавируса
Политика
Какие ограничение ввел сегодня Радий Хабиров в связи с угрозой распространения коронавируса
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
Здравоохранение
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
В Башкирии на период эпидемии коронавируса закроют доступ на детские площадки во дворах
Общество
В Башкирии на период эпидемии коронавируса закроют доступ на детские площадки во дворах
В Башкирии водителей автобусов обязали носить маски
Здравоохранение
В Башкирии водителей автобусов обязали носить маски
Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания
Здравоохранение
Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания
Розовая зима ожидается в Башкирии
Общество
Розовая зима ожидается в Башкирии
В Башкирии депутатства лишились 25 председателей местных Советов
Общество
В Башкирии депутатства лишились 25 председателей местных Советов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: