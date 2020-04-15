В Башкирии республиканский онкодиспансер могут закрыть на карантин

На данный момент решается вопрос о введении ограничительных мероприятий по коронавирусу в Республиканском онкологическом диспансере, сообщил и.о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев на брифинге в Минздраве Башкирии.





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Фото: gtrk.tv