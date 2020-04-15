В Башкирии республиканский онкодиспансер могут закрыть на карантин
На данный момент решается вопрос о введении ограничительных мероприятий по коронавирусу в Республиканском онкологическом диспансере, сообщил и.о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев на брифинге в Минздраве Башкирии.
Добавим, что в Башкирии на сегодняшний день 149 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявлено 20 новых случаев. Выздоровели девять человек, летальных случаев пять.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: gtrk.tv
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