В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса

Сегодня, 15 апреля, на ежедневном брифинге по вопросам распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил об открытии новых лабораторий для диагностики COVID-19.







По словам министра, со вчерашнего дня действует лаборатория в Стерлитамаке, в конце следующей недели ожидается открытие лаборатории в Белорецке. Максим Забелин подчеркнул, что таким образом увеличится скорость доставки биопроб и диагностика будет занимать меньше времени.

«Раньше они отправлялись в противочумный институт, в институт в Новосибирске. По распоряжению федеральной службы с 14 апреля пробы на подтверждение на параллельные исследования проводятся в республике Башкортостан. Окончательный результат можно будет узнать в Центре гигиены и эпидемиологии».



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Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак также отметила, что теперь окончательные результаты о наличии или отсутствии у пациента коронавируса можно будет узнать непосредственно в республике, не отправляя пробы в другие города.