Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса

В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса

Сегодня, 15 апреля, на ежедневном брифинге по вопросам распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил об открытии новых лабораторий для диагностики COVID-19.



По словам министра, со вчерашнего дня действует лаборатория в Стерлитамаке, в конце следующей недели ожидается открытие лаборатории в Белорецке. Максим Забелин подчеркнул, что таким образом увеличится скорость доставки биопроб и диагностика будет занимать меньше времени.

В Башкирии республиканский онкодиспансер могут закрыть на карантин

Читайте также:

В Башкирии республиканский онкодиспансер могут закрыть на карантин
Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак также отметила, что теперь окончательные результаты о наличии или отсутствии у пациента коронавируса можно будет узнать непосредственно в республике, не отправляя пробы в другие города.
«Раньше они отправлялись в противочумный институт, в институт в Новосибирске. По распоряжению федеральной службы с 14 апреля пробы на подтверждение на параллельные исследования проводятся в республике Башкортостан. Окончательный результат можно будет узнать в Центре гигиены и эпидемиологии».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Нефтекамске на карантин по коронавирусу закрыли психоневрологический интернат
Здравоохранение
В Нефтекамске на карантин по коронавирусу закрыли психоневрологический интернат
В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин
Здравоохранение
В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин
Сдать бесплатный анализ на коронавирус смогут все жители Башкирии
Здравоохранение
Сдать бесплатный анализ на коронавирус смогут все жители Башкирии
Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус
Здравоохранение
Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии предположила, когда отступит коронавирус
В Башкирии будут производить до 3 тысяч тестов на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии будут производить до 3 тысяч тестов на коронавирус
В Башкирии от коронавируса вылечился второй пациент
Здравоохранение
В Башкирии от коронавируса вылечился второй пациент
В Минздраве Башкирии рассказали, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на коронавирус
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии рассказали, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на коронавирус
В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: