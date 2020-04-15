В Башкирии стало известно о двух новых пациентах скончавшихся от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил, кто умер от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, и в каком они были состоянии.







По информации ведомства, скончался 87-летний мужчина с инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями из Мечетлинского района, а также 68-летний мужчина с острым лейкозом из Стерлитамака.



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