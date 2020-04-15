Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии стало известно о двух новых пациентах скончавшихся от коронавируса

В Башкирии стало известно о двух новых пациентах скончавшихся от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии стало известно о двух новых пациентах скончавшихся от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил, кто умер от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, и в каком они были состоянии.



По информации ведомства, скончался 87-летний мужчина с инсулинозависимым сахарным диабетом с осложнениями из Мечетлинского района, а также 68-летний мужчина с острым лейкозом из Стерлитамака. 

В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса

Читайте также:

В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса
Напомним, вчера стало известно о смерти 63-летнего мужчины с анемией и бронхитом, вторая умершая - 73-летняя женщина, у которой были рак груди и диабет.

На сегодняшний день подтверждено 149 случаев коронавирусной инфекции, из них 116 госпитализированы, на амбулаторном лечении 19 человек с подтвержденным диагнозом. Всего проведено более 20 961 лабораторных исследований на коронавирус.  Выписаны по выздоровлению 9 человек.
 
На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 336 человек, среди них 10 детей.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Минздрав Башкирии официально подтвердил смерть двух человек от коронавируса
Здравоохранение
Минздрав Башкирии официально подтвердил смерть двух человек от коронавируса
В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус находятся 209 человек
Здравоохранение
В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус находятся 209 человек
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Здравоохранение
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Число больных коронавирусом в Башкирии стало больше на 20 человек
Здравоохранение
Число больных коронавирусом в Башкирии стало больше на 20 человек
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Здравоохранение
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус
В Башкирии еще у трех человек человек заподозрили коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии еще у трех человек человек заподозрили коронавирус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: