В Башкирии стало известно о двух новых пациентах скончавшихся от коронавируса

Напомним, вчера стало известно о смерти 63-летнего мужчины с анемией и бронхитом, вторая умершая - 73-летняя женщина, у которой были рак груди и диабет.
На сегодняшний день подтверждено 149 случаев коронавирусной инфекции, из них 116 госпитализированы, на амбулаторном лечении 19 человек с подтвержденным диагнозом. Всего проведено более 20 961 лабораторных исследований на коронавирус. Выписаны по выздоровлению 9 человек.
На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 336 человек, среди них 10 детей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram