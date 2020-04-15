В каких районах Башкирии больные коронавирусом получают лечение

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, в каких больницах больные коронавирусом получают лечение. Данные озвучил на брифинге глава ведомства Максим Забелин. По его словам, 116 жителей Башкирии из разных городов и районов республики находятся под наблюдением врачей.







Из 149 Covid-положительных пациентов около 20 находятся в жестком карантине дома. За ними постоянно ведут наблюдение специалисты и назначают им лечение. Их состояние, по словам Забелина, удовлетворительное.









Больные же средней тяжести или с тяжелым состоянием госпитализированы в больницу. Так, больше всего пациентов в инфекционной больнице в Уфе . Там больше половины всех коронавирусных больных - 56. Их состояние оценивается как среднее, стабильное.Далее публикуем список, в которых есть пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это:РКБ им.Куватова – 28 (ср.тяж.)ГКБ Демского района –8 (6 ср.тяж., 1 тяж.); Октябрьский ГБ №1 – 1 (ср.тяж.);г.Нефтекамск ГБ –2 (ср.тяж.);ЦГБ Кумертау – 1 (ср.тяж.);ЦГБ Сибай – 1(ср.тяж.);

РКИБ Стерлитамак – 2 (ср.тяж.);

Белебеевская ЦРБ – 8 (7 - ср.тяж, 1 – тяж.);

Бирская ЦРБ – 5 (ср.тяж.);

Буздякскаяцрб – 1 (ср.тяж.);

Дюртюлинская ЦРБ – 1 (ср.тяж.)

Исянгуловская ЦРБ – 1 (ср.тяж.);

Туймазинская ЦРБ – 1 (ср.тяж.).



