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В каких районах Башкирии больные коронавирусом получают лечение

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В каких районах Башкирии больные коронавирусом получают лечение

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, в каких больницах больные коронавирусом получают лечение. Данные озвучил на брифинге глава ведомства Максим Забелин. По его словам, 116 жителей Башкирии из разных городов и районов республики находятся под наблюдением врачей.



Из 149 Covid-положительных пациентов около 20 находятся в жестком карантине дома. За ними постоянно ведут наблюдение специалисты и назначают им лечение. Их состояние, по словам Забелина, удовлетворительное. 

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Больные же средней тяжести или с тяжелым состоянием госпитализированы в больницу. Так, больше всего пациентов в инфекционной больнице в Уфе. Там больше половины всех коронавирусных больных - 56. Их состояние оценивается как среднее, стабильное.

Далее публикуем список, в которых есть пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это:

РКБ им.Куватова – 28 (ср.тяж.)
ГКБ Демского района –8 (6 ср.тяж., 1 тяж.);
Октябрьский ГБ №1 – 1 (ср.тяж.);
г.Нефтекамск ГБ –2 (ср.тяж.);
ЦГБ Кумертау – 1 (ср.тяж.);
ЦГБ Сибай – 1(ср.тяж.);


РКИБ Стерлитамак – 2 (ср.тяж.);
Белебеевская ЦРБ – 8 (7 - ср.тяж, 1 – тяж.);
Бирская ЦРБ – 5 (ср.тяж.);
Буздякскаяцрб – 1 (ср.тяж.);
Дюртюлинская ЦРБ – 1 (ср.тяж.)
Исянгуловская ЦРБ – 1 (ср.тяж.);
Туймазинская ЦРБ – 1 (ср.тяж.).

Источник: bash.news
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