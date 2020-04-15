В Башкирии на стационарном лечении находятся 336 пациентов с подозрением на коронавирус

В Башкирии на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся уже 336 человек, в числе которых десять детей.
Об этом на ежедневном брифинге оперативного штаба сообщил руководитель Минздрава региона Максим Забелин. Количество пациентов с признаками коронавирусной инфекции, увеличилось за сутки на 111 человек. Их диагноз еще не подтвердился.
На сегодняшний день, коронавирус подтвердился у 149 человек, из них 9 выздоровели, 116 госпитализированы, 5 скончались. В условиях строгого карантина в домашних условиях лечатся 19 инфицированных. Болезнь у них протекает в легкой форме.