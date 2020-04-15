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В Башкирии на стационарном лечении находятся 336 пациентов с подозрением на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии на стационарном лечении находятся 336 пациентов с подозрением на коронавирус

В Башкирии на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся уже 336 человек, в числе которых десять детей. 



Об этом на ежедневном брифинге оперативного штаба сообщил руководитель Минздрава региона Максим Забелин. Количество пациентов с признаками коронавирусной инфекции, увеличилось за сутки на 111 человек. Их диагноз еще не подтвердился.

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На сегодняшний день, коронавирус подтвердился у 149 человек, из них 9 выздоровели, 116 госпитализированы, 5 скончались. В условиях строгого карантина в домашних условиях лечатся 19 инфицированных. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Напомним, в Башкирии стало известно о двух новых пациентах скончавшихся от коронавируса.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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