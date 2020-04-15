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Один из дежурных детсадов Уфы закрыли на карантин

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Один из дежурных детсадов Уфы закрыли на карантин

В Октябрьском районе Уфы детский сад  №122 закрыли на карантин. Причиной стал  факт обнаружения у одного из родителей коронавируса.



Как передает агентство Башинформ со ссылкой на заместителя главы мэрии А.Сулейманову, дежурная группа состояла из 22 детей.

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Напомним, что в детсадах Уфы работают так называемые дежурные группы, в которых воспитываются дети родителей работающих в организациях непрерывного цикла. Общее число таких детсадов составляет около 20. Самое большое количество дежурных детсадов находится именно в Октябрьском районе столицы.

Напомним, в Башкирии на стационарном лечении находятся 336 пациентов с подозрением на коронавирус 

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