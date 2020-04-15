Один из дежурных детсадов Уфы закрыли на карантин

В Октябрьском районе Уфы детский сад №122 закрыли на карантин. Причиной стал факт обнаружения у одного из родителей коронавируса.







Как передает агентство Башинформ со ссылкой на заместителя главы мэрии А.Сулейманову, дежурная группа состояла из 22 детей.



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