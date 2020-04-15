Башкирия вошла в топ-50 по числу заболевших коронавирусом
Башкирия занимает 50 место в России по числу заболевших коронавирусом на 10 тысяч населения.
По данным "Новых известий" и портала стопкоронавирус.рф, Башкортостан по числу больных коронавирусом COVID-19 в пересчете на 10 тысяч человек занимает 50 позицию среди 85 субъектов Российской Федерации.
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В Башкирии на сегодняшний день подтверждено всего 149 случаев заражения COVID-19. Благодаря этому коэффициент заболеваемости на 10 тысяч человек составляет всего 0,37.
Напомним, что в Башкирии на стационарном лечении находятся 336 пациентов с подозрением на коронавирус
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