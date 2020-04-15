Башкирия вошла в топ-50 по числу заболевших коронавирусом

Башкирия занимает 50 место в России по числу заболевших коронавирусом на 10 тысяч населения.







По данным "Новых известий" и портала стопкоронавирус.рф, Башкортостан по числу больных коронавирусом COVID-19 в пересчете на 10 тысяч человек занимает 50 позицию среди 85 субъектов Российской Федерации.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram