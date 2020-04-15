В Башкирии пациенты уфимской РКБ устроили забастовку
В Уфе пациенты больницы, ранее закрытой на карантин, начали бастовать, сообщает издание mash.
Не так давно появилась информация о непростой ситуации, что сложилась в РКБ им. Куватова. Медицинский персонал больницы постоянно информировал руководство о том, что некоторые пациенты возможно заражены COVID-19. Но администрация учреждения не обращала на это внимания. Но когда болезнь была обнаружена внутри учреждения, пациентов и медиков попросту закрыли на карантин. И теперь внутри больницы обстановка накаляется с каждым днем. Например, пациенты, что находятся в отделении ревматологии, попросту начали бастовать. Причина - результаты тестов, которые они сдавали на COVID-19 две недели назад, показали отрицательный результат.
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