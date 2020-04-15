В Башкирии пациенты уфимской РКБ устроили забастовку

В Уфе пациенты больницы, ранее закрытой на карантин, начали бастовать, сообщает издание mash.







Не так давно появилась информация о непростой ситуации, что сложилась в РКБ им. Куватова. Медицинский персонал больницы постоянно информировал руководство о том, что некоторые пациенты возможно заражены COVID-19. Но администрация учреждения не обращала на это внимания. Но когда болезнь была обнаружена внутри учреждения, пациентов и медиков попросту закрыли на карантин. И теперь внутри больницы обстановка накаляется с каждым днем. Например, пациенты, что находятся в отделении ревматологии, попросту начали бастовать. Причина - результаты тестов, которые они сдавали на COVID-19 две недели назад, показали отрицательный результат.

Напомним, в Октябрьском районе Уфы детский сад №122

закрыли на карантин

. Причиной стал факт обнаружения у одного из родителей коронавируса.

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Теперь же к ним в отделение привозят людей с характерными признаками пневмонии, что может быть вызвано именно коронавирусом. Более того, сразу пять врачей дневного отделения уже были больны коронавирусом, после чего вирус был найден еще у троих сотрудников больницы. Сюда же перевели и медиков из отделений УЗИ и трансплантологии, что больны пневмонией. За ними ухаживают неврологи, потому что больше персонала нет, а медсестры вынуждены теперь лечить больных сами, фактически без врачей. Медсестры очень боятся за свое здоровье и отказываются заходить в палаты для оказания помощи больным.