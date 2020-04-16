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В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно

Министр здравоохранения Башкирии рассказал о разработке новой лабораторной методики, что поможет проводить раннее диагностирование COVID-19.



Башкортостан совместно с Оренбургской областью и Удмуртией одними из первых начали сотрудничество с нижегородским НПО "Диагностические системы". В рамках этого сотрудничества на базе инфекционной больницы, что расположена в Уфе, были проведены клинические исследования новой диагностической методики - иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19.

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На своей странице в сети Instagram, Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, отметил, что благодаря результатам исследований уже в ближайшее время, работники "Диагностических систем" смогут начать выпуск двух типов тест-систем. Первые будут использоваться для определения суммарных антител IgM, IgA, IgG, а вторые - для поиска специфических антител IgG.

По словам Забелина, наличие подобных тестов позволит проводить диагностику коронавируса не только на поздней, но и на ранней стадии. Он также выразил уверенность, что эти диагностические тесты ждут во всех регионах России.

Напомним, в Уфе пациенты РКБ, ранее закрытой на карантин, начали бастовать.
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