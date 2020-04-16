В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно

Министр здравоохранения Башкирии рассказал о разработке новой лабораторной методики, что поможет проводить раннее диагностирование COVID-19.







Башкортостан совместно с Оренбургской областью и Удмуртией одними из первых начали сотрудничество с нижегородским НПО "Диагностические системы". В рамках этого сотрудничества на базе инфекционной больницы, что расположена в Уфе, были проведены клинические исследования новой диагностической методики - иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19.

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