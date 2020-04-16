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На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса

Стал известен еще один возможный симптом коронавируса

Сыпь на ногах может быть симптомом COVID-19. По сообщению РИА Новости, такой вывод был сделан медиками из Испании и Италии.



Оказалось, что каждый пятый житель Италии, что был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции, имел проблемы с кожным покровом. Более того, особенно часто медики могли наблюдать подобный симптом у молодежи.

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По мнению специалистов, сыпь, появляющаяся на теле при коронавирусе, схожа с сыпью, возникающей при заболевании корью либо оспой. Обычно покраснения появляются на пальцах ног, после чего заживают, не оставляя никаких следов.

Медики просят максимально серьезно относиться к этому явлению и сразу же самоизолироваться дома в случае его обнаружения. В то же время они не советуют сразу обращаться к врачу, если сыпь появилась, но других симптомов, что сопровождают COVID-19, нет. Но если она появилась, к здоровью следует начать относиться внимательнее.

Напомним,  15 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который внес изменения в режим повышенной готовности в республике.
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