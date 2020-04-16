На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса
Стал известен еще один возможный симптом коронавируса
Сыпь на ногах может быть симптомом COVID-19. По сообщению РИА Новости, такой вывод был сделан медиками из Испании и Италии.
Оказалось, что каждый пятый житель Италии, что был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции, имел проблемы с кожным покровом. Более того, особенно часто медики могли наблюдать подобный симптом у молодежи.
Медики просят максимально серьезно относиться к этому явлению и сразу же самоизолироваться дома в случае его обнаружения. В то же время они не советуют сразу обращаться к врачу, если сыпь появилась, но других симптомов, что сопровождают COVID-19, нет. Но если она появилась, к здоровью следует начать относиться внимательнее.
Напомним, 15 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который внес изменения в режим повышенной готовности в республике.
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