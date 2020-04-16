На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса

Стал известен еще один возможный симптом коронавируса



Сыпь на ногах может быть симптомом COVID-19. По сообщению РИА Новости, такой вывод был сделан медиками из Испании и Италии.







Оказалось, что каждый пятый житель Италии, что был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции, имел проблемы с кожным покровом. Более того, особенно часто медики могли наблюдать подобный симптом у молодежи.

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