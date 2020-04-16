Для пациентов и врачей уфимской РКБ открылся пункт для приема передач
Минздрав Башкирии объявил, что для уфимской РКБ имени Куватова открылся пункт приема передач для врачей и пациентов, которые находятся на карантине по COVID-19.
Приемный пункт расположился по адресу: город Уфа, ул. Кустарская, 17 в здании бывшего Общества слепых. Передачи будут осматриваться сотрудниками клиники и волонтерами на предмет скоропортящихся продуктов или вещей, которые запрещены для передачи в больницу. Далее производится дезинфекция пакетов и передача их адресату.
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Напомним, Министр здравоохранения Башкирии рассказал о разработке новой лабораторной методики, которая поможет проводить раннее диагностирование COVID-19.
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