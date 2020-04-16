Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Для пациентов и врачей уфимской РКБ открылся пункт для приема передач

Для пациентов и врачей уфимской РКБ открылся пункт для приема передач

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Для пациентов и врачей уфимской РКБ открылся пункт для приема передач

Минздрав Башкирии объявил, что для уфимской РКБ имени Куватова открылся пункт приема передач для врачей и пациентов, которые находятся на карантине по COVID-19.



Приемный пункт расположился по адресу: город Уфа, ул. Кустарская, 17 в здании бывшего Общества слепых. Передачи будут осматриваться сотрудниками клиники и волонтерами на предмет скоропортящихся продуктов или вещей, которые запрещены для передачи в больницу. Далее производится дезинфекция пакетов и передача их адресату. 

На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса

Читайте также:

На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса
Руководство больницы просит подписывать пакеты, указав в них фамилию и отделение.

Напомним, Министр здравоохранения Башкирии рассказал о разработке новой лабораторной методики, которая поможет проводить раннее диагностирование COVID-19.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии православных могут оштрафовать на Пасху
---
В Башкирии православных могут оштрафовать на Пасху
В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно
Здравоохранение
В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно
Общее число заболевших коронавирусом в РКБ составило 66 человек
Здравоохранение
Общее число заболевших коронавирусом в РКБ составило 66 человек
Радий Хабиров ознакомился с ситуацией в уфимской РКБ имени Куватова
Здравоохранение
Радий Хабиров ознакомился с ситуацией в уфимской РКБ имени Куватова
У 8 пациентов уфимской РКБ подтвердился коронавирус
Здравоохранение
У 8 пациентов уфимской РКБ подтвердился коронавирус
В Минздраве Башкирии рассказали, куда отправят больных коронавирусом из РКБ
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии рассказали, куда отправят больных коронавирусом из РКБ
Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"
Здравоохранение
Минздрав Башкирии обратился к сотрудникам РКБ: "Пожалуйста! Никуда не ходите!"
В Сибае открылся модульный ФАП в селе Туяляс
Здравоохранение
В Сибае открылся модульный ФАП в селе Туяляс
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: