В Башкирии заражение коронавирусом зафиксировано в 40 районах

Глава Башкирии Радий Хабиров дал указание министру здравоохранения республики Максиму Забелину работать лучше. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, на оперативном совещании в правительстве.







По словам руководителя региона, нужно оперативнее выявлять инфицированных коронавирусом граждан, ибо уже в 40 муниципалитетах Башкирии есть факты заражения.

— Ситуация разворачивается очень быстро. Я вновь повторяю, чем больше сейчас мы будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой тяжелой ситуации. Если мы мало выявляем, значит, это все скрыто и бесконтрольно распространяется по всей республике. Главы муниципалитетов, вы наблюдали, как бьется с этим Уфа, то сейчас вы сами с этим столкнулись. Как только мы выявляем, немедленно начинаем работать с контактирующими. Лучше не скрывать очаги заражения, немедленно мне докладывать, - рассказал глава региона.

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