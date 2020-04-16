В Башкирии режим полной самоизоляции продлится до конца мая

Режим полной самоизоляции в Башкирии будет продолжаться, как минимум, до конца мая. Такое заявление сделал Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся сегодня, 16 апреля.







Он также посоветовал представителям власти всех уровней настраиваться на длительные карантинные меры.

Напомним, в Башкирии

сузили круг работающих

во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска. Кроме того, в республике



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Руководитель Башкирии отметил, что по его личному мнению, основанном на обстановке, сложившейся в мире, это будет игра в долгую и жителей следует настраивать именно на это. Он добавил, что в апреле и мае работа будет проходить именно в режиме максимального соблюдения всех необходимых карантинных мер и предельной самоизоляции. Он также выразил надежду на то, что летом подобные ограничения можно будет снять.