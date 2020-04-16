В Башкирии режим полной самоизоляции продлится до конца мая
Режим полной самоизоляции в Башкирии будет продолжаться, как минимум, до конца мая. Такое заявление сделал Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся сегодня, 16 апреля.
Он также посоветовал представителям власти всех уровней настраиваться на длительные карантинные меры.
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