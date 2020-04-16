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В Башкирии режим полной самоизоляции продлится до конца мая

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии режим полной самоизоляции продлится до конца мая

Режим полной самоизоляции в Башкирии будет продолжаться, как минимум, до конца мая. Такое заявление сделал Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся сегодня, 16 апреля.



Он также посоветовал представителям власти всех уровней настраиваться на длительные карантинные меры.

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Руководитель Башкирии отметил, что по его личному мнению, основанном на обстановке, сложившейся в мире, это будет игра в долгую и жителей следует настраивать именно на это. Он добавил, что в апреле и мае работа будет проходить именно в режиме максимального соблюдения всех необходимых карантинных мер и предельной самоизоляции. Он также выразил надежду на то, что летом подобные ограничения можно будет снять.

Напомним, в Башкирии   сузили круг работающих   во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска. Кроме того, в республике  начнут перехватывать автобусы из Москвы.
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