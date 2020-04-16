Статистика заболеваний коронавирусом на сегодня в Башкирии: данные по районам
Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова сообщила, в каких районах зарегистрированы новые инфицированные коронавирусом по состоянию на 16 апреля.
По ее словам, информация о заболевших в министерстве идет в разрезе районов, учет ведется по месту регистрации. Сведения предоставлены Роспотребнадзором.
Читайте также:В Башкирии запретят езду в маршрутках без масок и перчаток
Исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора Венер Изикаев сказал, что больше всего случаев в РКБ имени Куватова, по его словам, все пациенты находятся на лечении.
Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак сообщила, что такие большие цифры в учреждении обусловлены тем, что идет тщательное эпидемиологическое расследование и выявляются все контактные.
Напомним, теперь в Башкирии выезжать из дома можно будет только два раза в неделю. Кроме того, режим полной самоизоляции в Башкирии будет продолжаться, как минимум, до конца мая. Такое заявление сделал Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся сегодня, 16 апреля.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram