Статистика заболеваний коронавирусом на сегодня в Башкирии: данные по районам

Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова сообщила, в каких районах зарегистрированы новые инфицированные коронавирусом по состоянию на 16 апреля.







По ее словам, информация о заболевших в министерстве идет в разрезе районов, учет ведется по месту регистрации. Сведения предоставлены Роспотребнадзором.









Ирина Кононова сообщила, что заболевшие зарегистрированы в Альшеевском районе – 3, в Баймакском районе – 2, в Бакалинском –1, в Балтачевском –2 человека, в Белебеевском районе –18 случаев, в Белокатайском районе – 1 случай, в Белорецком районе – 3, Бирский район – 4 человека, Благоварский район – 3 человека, Буздякский район – 3, Бураевский район – 2, Давлекановский район – 3, Дуванский –1, Дюртюлинский -3, в Зианчуринском – 1, в Зилаирском – 1, Иглинский – 3, Ишимбайский – 2, Калтасинский, Караидельский, Мелеузовский – по 1 заболевшему, Кармаскалинский –2, Кигинский – 1, Кушнаренковский – 3, Куюргазинский и Миякинский – по 2 случая, Нуримановский и Салаватский – по 1 случаю, Туймазинский – 3 случая, в Уфимском районе – 11 человек, Чишминский район – один случай, Янаульский – 2 случая, в Агидели – 1, Кумертау – 2, Нефтекамск – 2, Октябрьский – 3, Салават – 1, Сибай – 1, Стерлитамак – 3.

Исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора Венер Изикаев сказал, что больше всего случаев в РКБ имени Куватова, по его словам, все пациенты находятся на лечении.



Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак сообщила, что такие большие цифры в учреждении обусловлены тем, что идет тщательное эпидемиологическое расследование и выявляются все контактные.





Напомним, теперь в Башкирии выезжать из дома можно будет только два раза в неделю. Кроме того, режим полной самоизоляции в Башкирии будет продолжаться, как минимум, до конца мая. Такое заявление сделал Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, на оперативном совещании в правительстве, состоявшемся сегодня, 16 апреля.





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