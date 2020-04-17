В Башкирии запретили самостоятельное обращение в приемные отделения больниц

На брифинге по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова прокомментировала ситуацию в Стерлитамаке. Там все больницы и поликлиники переведены на работу в условиях COVID-19.







— Был селектор в Росздравнадзоре, и нас нацелили на то, что все медицинские учреждения работают в условиях COVID-19, — сказала замминистра. — Просто одни работают как инфекционные госпитали, другие — как учреждения, в которые обращаются люди, и у каждого будет подозреваться COVID-19. Это позволит ввести жесткие меры по приему пациентов. Поэтому я хочу предупредить всех, что самим обращаться в приемные учреждения стационаров в настоящее время запрещено. Это по всей стране. Приказом 198 Минздрава России установлен запрет на самостоятельное обращение. Медицинским организациям рекомендовано ограничить прием пациентов без направления.

Напомним, в Минздраве Башкирии по пунктам рассказали,

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в частных клиниках республики.

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По словам Ирины Кононовой, если появилась острая необходимость обращения в больницу, можно вызвать врача на дом и получить направление в приемное отделение. Врач сам определит, куда маршрутизировать пациента, потому что приемные отделения периодически закрываются на дезинфекцию, если туда поступают пациенты с подозрением на COVID-19. Если медицинская помощь требуется ночью, следует вызывать скорую помощь.