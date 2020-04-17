В Башкирии запретили самостоятельное обращение в приемные отделения больниц
На брифинге по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова прокомментировала ситуацию в Стерлитамаке. Там все больницы и поликлиники переведены на работу в условиях COVID-19.
— Был селектор в Росздравнадзоре, и нас нацелили на то, что все медицинские учреждения работают в условиях COVID-19, — сказала замминистра. — Просто одни работают как инфекционные госпитали, другие — как учреждения, в которые обращаются люди, и у каждого будет подозреваться COVID-19. Это позволит ввести жесткие меры по приему пациентов. Поэтому я хочу предупредить всех, что самим обращаться в приемные учреждения стационаров в настоящее время запрещено. Это по всей стране. Приказом 198 Минздрава России установлен запрет на самостоятельное обращение. Медицинским организациям рекомендовано ограничить прием пациентов без направления.
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