В Башкирии работающим пенсионерам будут оформлять электронные больничные
В Башкирии пенсионеры, которые работают, будут получать электронные больничные
В Башкортостане пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые работают, смогут получать электронные больничные. Решение было принято, чтобы оградить указанную категорию лиц от возможности заражения COVID-19 в поликлинике. Такую информацию распространила мэрия Уфы.
В мэрии добавили, что работодатели должны оперативно предоставить информацию по таким работникам в территориальное отделение Фонда соцстрахования России. Эти данные и будут основанием для оформления электронного больничного и последующего начисления денежных средств.
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