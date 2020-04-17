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В Башкирии работающим пенсионерам будут оформлять электронные больничные

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии работающим пенсионерам будут оформлять электронные больничные

В Башкирии пенсионеры, которые работают, будут получать электронные больничные



В Башкортостане пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые работают, смогут получать электронные больничные. Решение было принято, чтобы оградить указанную категорию лиц от возможности заражения COVID-19 в поликлинике. Такую информацию распространила мэрия Уфы.

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В ведомстве отметили, что работающие граждане смогут осуществить оформление электронного больничного из-за карантина в период с 6 по 19 апреля этого года. Основанием для этого является постановление Правительства РФ №402. 

В мэрии добавили, что работодатели должны оперативно предоставить информацию по таким работникам в территориальное отделение Фонда соцстрахования России. Эти данные и будут основанием для оформления электронного больничного и последующего начисления денежных средств.

Напомним, в Башкирии запретили самостоятельное обращение в приемные отделения больниц 
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