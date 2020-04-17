Буфетчица уфимской РКБ оказалась заражена коронавирусом

Сотрудница буфета, которая разносила еду по палатам в РКБ, оказалась заражена коронавирусом. Об этом стало известно из сюжета, который был показан накануне в рамках обсуждения в программе «Пусть говорят» на Первом канале.







Известно, что данный сюжет для Первого канала готовили для Первого канала уфимские тележурналисты на основе информации, полученной от руководства и изолированных сотрудников клиники. Официального подтверждения данной информации со стороны руководства РКБ имени Куватова пока не поступало.

Напомним, Минздрав Башкирии объявил, что для уфимской РКБ имени Куватова

открылся пункт приема передач

для врачей и пациентов, которые находятся на карантине по COVID-19.

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Выступившая вчера в прямом эфире, который вышел на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщила, что, по последним данным, заражены 28 сотрудников больницы и 22 пациента. Остальные получили отрицательные анализы либо так называемые сомнительные результаты, требующие подтверждения.Повторные анализы, по словам Эльзы Сыртлановой, были сданы 10 апреля и их результаты должны стать известны на днях.Напомним, РКБ имени Куватова находится на самоизоляции с 6 апреля. Пол режим ограничения попали 610 сотрудников клиники и столько же пациентов. Пять человек, по словам главврача. сейчас находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.Программа «Пусть говорят», посвященная работе врачей в условиях угрозы коронавируса, будет показана на остальную территорию страны сегодня вечером.