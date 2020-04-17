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Буфетчица уфимской РКБ оказалась заражена коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Буфетчица уфимской РКБ оказалась заражена коронавирусом

Сотрудница буфета, которая разносила еду по палатам в РКБ, оказалась заражена коронавирусом. Об этом стало известно из сюжета, который был показан накануне в рамках обсуждения в программе «Пусть говорят» на Первом канале.



Известно, что данный сюжет для Первого канала готовили для Первого канала уфимские тележурналисты на основе информации, полученной от руководства и изолированных сотрудников клиники. Официального подтверждения данной информации со стороны руководства РКБ имени Куватова пока не поступало.

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Выступившая вчера в прямом эфире, который вышел на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщила, что, по последним данным, заражены 28 сотрудников больницы и 22 пациента. Остальные получили отрицательные анализы либо так называемые сомнительные результаты, требующие подтверждения.

Повторные анализы, по словам Эльзы Сыртлановой, были сданы 10 апреля и их результаты должны стать известны на днях.

Напомним, РКБ имени Куватова находится на самоизоляции с 6 апреля. Пол режим ограничения попали 610 сотрудников клиники и столько же пациентов. Пять человек, по словам главврача. сейчас находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Программа «Пусть говорят», посвященная работе врачей в условиях угрозы коронавируса, будет показана на остальную территорию страны сегодня вечером.

Напомним, Минздрав Башкирии объявил, что для уфимской РКБ имени Куватова открылся пункт приема передач для врачей и пациентов, которые находятся на карантине по COVID-19.
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Источник: mkset.ru
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