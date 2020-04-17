В Стерлитамаке открылась лаборатория по диагностике коронавируса методом ПЦР

Сегодня на базе городской больницы №2 Стерлитамака открылась лаборатория, где будут делать анализы на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).







В тестовом режиме в первый день работы лаборатории было проведено 12 анализов на коронавирус. В дальнейшем планируется делать около 150 тестов каждый день.

- Сейчас мы продолжаем оказывать научно-методическую поддержку сотрудникам данной лаборатории, помогаем им поставить метод ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции на поток, - сказал главный внештатный специалист Минздрава РБ по клинической лабораторной диагностике Фаниль Билалов.



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Фото: health.bashkortostan.ru

В республике развёрнуто восемь лабораторий системы Минздрава РБ, которые ежедневно выполняют до 1500 исследований. В настоящее время исследования позволяют выявлять специфический участок РНК коронавируса в острую фазу заболевания. В ближайшие недели на рынке появятся реагенты для выявления специфических антител к коронавирусу, позволяющих выявить раннее перенесенную инфекцию. После полного обследования врачи определят тактику и место проведения терапии — амбулаторно, с соблюдением режима изоляции на дому или с госпитализацией в стационар.Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции проводится согласно действующим санитарным правилам в условиях лабораторий, выполняющих исследования методом ПЦР, которые требуют особых условий работы.