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В Башкирии зафиксировали 3 очага распространения коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии зафиксировали 3 очага распространения коронавируса

В Башкирии три больницы являются очагами распространения COVID-19

На сегодняшний день в Башкортостане существует три очага распространения COVID-19, и они располагаются в больницах. Речь идет о Нефтекамском психоневрологическом интернате, Белебеевской районной больнице и РКБ им. Куватова. Данная информация была озвучена сегодня, 17 апреля, Венером Изикаевым, который является и.о. начальника Роспотребнадзора Башкирии.



Добавим, что в целом ряде районных больниц и медучреждений введены меры ограничительного характера из-за возможного распространения COVID-19. Речь идет о Бирской, Белебеевской и Ишимбайской ЦРБ. Кроме того, сюда также относятся клиническая больница №1 в Стерлитамаке, Салаватская больница и Октябрьская горбольница. В списке находится и ряд медучреждений Уфы: 21 и 22 больницы, больница №8, а также Республиканский онкологический диспансер.

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По словам Максима Забелина, республиканского министра здравоохранения, стационары не закрывали в полном объеме, ведь ограничительные меры приняты только в ряде отделений, зданий и помещений.

Напомним, в Башкирии у  величилось число выявленных случаев заболевания   коронавирусной инфекцией. По данным СтопКоронавирус.рф, за минувшие сутки - с 16 на 17 апреля - зафиксировано 22 больных COVID-19. Также сообщается о 3 случаях летального исхода.
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