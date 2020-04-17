В Башкирии зафиксировали 3 очага распространения коронавируса
В Башкирии три больницы являются очагами распространения COVID-19
На сегодняшний день в Башкортостане существует три очага распространения COVID-19, и они располагаются в больницах. Речь идет о Нефтекамском психоневрологическом интернате, Белебеевской районной больнице и РКБ им. Куватова. Данная информация была озвучена сегодня, 17 апреля, Венером Изикаевым, который является и.о. начальника Роспотребнадзора Башкирии.
Добавим, что в целом ряде районных больниц и медучреждений введены меры ограничительного характера из-за возможного распространения COVID-19. Речь идет о Бирской, Белебеевской и Ишимбайской ЦРБ. Кроме того, сюда также относятся клиническая больница №1 в Стерлитамаке, Салаватская больница и Октябрьская горбольница. В списке находится и ряд медучреждений Уфы: 21 и 22 больницы, больница №8, а также Республиканский онкологический диспансер.
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