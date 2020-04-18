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В Башкирии к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов с коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов с коронавирусом

Такие данные озвучил глава региона Радий Хабиров во время дистанционного совещания с Владимиром Путиным и рядом других участников о строительстве и перепрофилировании медицинских учреждений для реабилитации носителей новой коронавирусной инфекции.



Хабиров отметил, что состояние тех, кто подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, оценивается как тяжелое.

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“В периметре нашего карантина находятся 8 320 человек. Это те люди, которые контактировали с заболевшими и были выявлены в рамках эпидрасследования, либо те, кто прибыл из зарубежных стран”, – добавил глава Башкирии.
Соответствующее перепрофилирование медучреждений региона выполнено наполовину относительно планируемому числу коек. Также больницы для заразившихся COVID-19 на 30% обеспечены аппаратами ИВЛ и на 60% – необходимым кислородом.
“Мы предполагаем получить 550 аппаратов ИВЛ до 10 мая”, – отметил политик.
На вопрос Владимира Путина о том, нужна ли региону помощь, Радий Хабиров ответил, что Республика справляется и в помощи не нуждается.

Напомним, в Башкирии по состоянию на 13:00 17 апреля зафиксировано 22 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период – 213 человек. За сутки скончались 3 пациента, в связи с выздоровлением были выписаны 5.

Напомним, что в Стерлитамаке открылась лаборатория по диагностике коронавируса методом ПЦР 
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Источник: echomskufa.ru
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