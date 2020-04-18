В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
В Башкортостане от COVID-19 умерли два человека за истекшие сутки. Всего за упомянутый период в регионе обнаружено 39 новых случаев заболевания, а общее количество составило 252.
Эту информацию озвучил Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, на брифинге сегодня, 18 апреля.
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На сегодняшний день в регионе выздоровело 14 человек.
Напомним, в Уфе из РКБ сбежали 6 сотрудников, их отправят на принудительное лечение
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