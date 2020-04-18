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В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса

В Башкортостане от COVID-19 умерли два человека за истекшие сутки. Всего за упомянутый период в регионе обнаружено 39 новых случаев заболевания, а общее количество составило 252.



Эту информацию озвучил Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, на брифинге сегодня, 18 апреля.

В Башкирии за сутки выявлено 39 новых больных коронавирусом

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По словам Забелина, один из пациентов имел опухоль головного мозга и проходил курс химиотерапии. На этом фоне он заболел коронавирусом. Еще один пациент - женщина, имела множественную миеломную болезнь, которую осложнила вирусная пневмония.

На сегодняшний день в регионе выздоровело 14 человек.

Напомним, в Уфе из РКБ сбежали 6 сотрудников, их отправят на принудительное лечение
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